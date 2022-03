Le PSG toujours en course pour une prolongation de Mbappé

Alors que le PSG avait toutes les cartes en mains pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, les Rouge et Bleu se sont écroulés en 17 petites minutes, laissant le Real Madrid ravir leur place pour la suite de la compétition continentale. Désormais, il ne reste plus que la Ligue 1 aux Parisiens pour conclure leur exercice 2021-2022. Malheureusement, le terrain ne sera donc plus vraiment au cœur de l’actualité chaude. Et un dossier sera forcément scruté avec grande attention, l’avenir de Kylian Mbappé.

Restera-t-il en terre parisienne ? Ou pliera-t-il bagages direction le Real Madrid ? En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sur son choix pour l’heure. Le PSG espère, bien évidemment, toujours faire signer un nouveau bail à celui qui se place aujourd’hui comme le meilleur joueur de l’effectif francilien. Problème, avec cette nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, on se dit que la tâche pourrait s’annoncer bien plus ardue dans ce dossier. Pourtant, comme l’indique RMC ce vendredi matin, cette défaite ubuesque face aux Madrilènes ne devrait pas revêtir une importance si décisive que cela.

En effet, le média explique que seul le timing de l’annonce de sa décision devrait changer, celle-ci pourrait ainsi advenir plus tôt que prévu sachant que le club de la capitale n’a quasiment plus rien à jouer d’ici à juin prochain. Même si les signaux ne paraissent pas positifs sportivement parlant, l’optimisme n’est pas à écarter. En ce sens, le PSG, qui réfléchit à la meilleure démarche à adopter après ce tremblement de terre, place la prolongation de son numéro 7 plus que jamais comme une priorité absolue au sein de son projet.