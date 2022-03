Décidément, les matches se suivent et se ressemblent pour le PSG en phase finale de la Ligue des Champions. Opposés au Real Madrid ce mercredi soir à l’occasion de leur match retour des huitièmes de finale, les Parisiens se sont inclinés 3-1, affichant un visage à la limite du risible. Forcément, après une telle désillusion, beaucoup cherchent les responsables. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a désigné celui qu’il juge comme celui qui est à la source de tous les maux du club, Nasser Al-Khelaïfi.

« Nasser Al-Khelaïfi est le vrai responsable des fiascos du PSG depuis des années maintenant, à savoir le président. On peut parler de l’entraîneur, on peut parler du directeur sportif, on peut parler des joueurs, bien évidemment qu’ils sont fautifs, mais le premier responsable est Al-Khelaïfi. Les joueurs sont mis dans des conditions choisies par le président. L’autorité vient d’en haut. La verticalité part du sommet, mais elle n’existe pas au Paris Saint-Germain. Il n’est plus apte à occuper cette fonction. »