Les mots de Kylian Mbappé après l’élimination du PSG

Kylian Mbappé a été encore une fois très performant hier soir sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Danger numéro du PSG, il avait ouvert le score d’une très belle façon après une passe de très grande qualité de Neymar. L’attaquant (23 ans) a aussi fait trembler les filets deux autres fois, mais ses réalisations ont été refusées pour hors-jeu. Après une fin de match complètement ratée, les Parisiens ont été éliminés.

Au lendemain de cette désillusion, le numéro 7 du PSG a pris la parole sur son compte Instagram. « Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS.«