À l’instar de l’équipe masculine de football, les handballeurs du PSG disputaient également une rencontre de Ligue des champions cette semaine. Et à l’occasion de la 14e journée de la phase de groupes de l’EHF Champions League, le club parisien recevait ce jeudi Veszprém dans un match pour l’honneur. En effet, suite aux résultats de cette journée (victoires de Kielce et Barcelone), les Rouge & Bleu savaient qu’ils allaient terminer troisième de leur groupe, devant leur adversaire du soir.

Face à une équipe hongroise qui a mis une grosse intensité, le club de la capitale était mené à la pause d’un but (19-20). Un écart qui ne bougera plus jusqu’à la fin du match avec une défaite pour le PSG (39-40) malgré les 8 buts inscrits par Nikola Karabatic. À noter la grande performance du gardien du Veszprém et ancien portier parisien, Rodrigo Corrales, auteur de 16 parades dans cette rencontre. Ainsi, les Parisiens terminent à la troisième place de ce groupe B et devront passer par un huitième de finale avant d’atteindre le Final4 de la compétition. À cette occasion, les hommes de Raul Gonzalez défieront le club norvégien d’Elverum – qui a terminé à la sixième place de la poule A – le 6 avril prochain.

Après la rencontre, le coach Raul Gonzalez est revenu sur ce revers face au club hongrois, au micro de PSG TV, et s’est projeté sur la prochaine rencontre en championnat. « La phase de poules était déjà terminée avant cette rencontre. Nous avons tout de même voulu faire de notre mieux, mais Veszprém a été meilleur que nous ce soir. C’est une nouvelle compétition qui débute avec les 8es de finales (…) Ce match de Nantes (en championnat) peut être décisif pour creuser un écart encore plus grand avec cette équipe. En cas de succès, nous aurons 9 points d’avance et ça n’est pas négligeable. À nous de tout mettre en œuvre pour nous imposer avant la trêve internationale. »

Classement groupe B