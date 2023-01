Le PSG toujours intéressé par les frères Thuram ?

Le mercato du PSG pourrait bouger dans les prochains jours. Pablo Sarabia est proche de rejoindre Wolverhampton. Pour le remplacer, le PSG penserait à un international français.

Alors que le mercato hivernal du PSG devait être calme, ce dernier devrait s’animer dans les prochains jours. Christophe Galtier avait expliqué que seul un départ entraînerait une arrivée au PSG. Après un prêt très positif au Sporting la saison dernière, Pablo Sarabia est revenu à Paris l’été dernier. Lors de cet exercice 2022-2023, il joue peu et affiche son spleen. L’international espagnol est sur le point de quitter le PSG pour la Premier League et le mercato du PSG pourrait bouger dans les prochains jours. Pablo Sarabia est proche de rejoindre Wolverhampton. Une information confirmée par Téléfoot ce matin. Il doit rejoindre les Wolves contre un chèque de 5 millions d’euros sans les bonus. Les deux clubs sont tout proches d’un accord, assure l’émission dominicale.

Marcus Thuram pour le remplacer ?

Toujours selon le journaliste Saber Desfarges, pour remplacer l’ancien Sévillan, le PSG a plusieurs noms en tête, dont Marcus Thuram. L’international français, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, privilégierait la possibilité de découvrir un nouveau championnat, lui qui a déjà joué en Ligue 1 avec Sochaux et Guingamp. Il ne souhaiterait pas non plus quitter son club cet hiver. Le club de la capitale n’est pas seul dans ce dossier, puisque Chelsea, l’Inter et le Bayern Munich aimeraient l’enrôler. Ce n’est pas le seul joueur de la famille Thuram que le PSG piste. Toujours selon Saber Desfarges, Khéphren Thuram serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens. Christophe Galtier le connaît bien pour l’avoir coaché à Nice. Enfin, Lorient aurait été interessé par un prêt de Warren Zaïre-Emery. Mais le PSG a décidé de le conserver et lui donner du temps de jeu selon Téléfoot.