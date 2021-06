Le PSG toujours intéressé par Lewandowski (AS)

Robert Lewandowski est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’international polonais (32 ans) est depuis sept ans au Bayern Munich et s’est offert le record de but sur une saison en Bundesliga avec 41 buts en 29 matches. Toutes compétitions confondues, l’attaquant a marqué 53 buts et délivré 12 passes décisives en 47 matches. Mais après sept saisons en Bavière, il ne serait pas contre un nouveau défi selon les informations de AS. Et cinq clubs seraient susceptibles de l’accueillir, Chelsea, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et le PSG. Mais le quotidien sportif madrilène assure que le Bayern Munich ne souhaite pas vendre son serial buteur.