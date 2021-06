La France s’est largement imposée contre la Bulgarie plus tôt dans la semaine (3-0). Mais ce n’est pas le résultat qui a fait le plus parler avec ce match. C’est la phrase d’Olivier Giroud – auteur d’un doublé dans ce match – “les ballons qui n’arrivent” pas que certains estimaient qu’ils visaient Kylian Mbappé. Depuis les deux joueurs se sont parlés et ont eu des gestes de réconciliation à l’entraînement. Pour Jérôme Rothen, c’est à Kylian Mbappé de faire des efforts pour s’adapter au jeu de Giroud. “Pour moi, c’est à Mbappé de faire un peu plus d’efforts quand Giroud est là, et de s’adapter aussi. Ça reste un de nos meilleurs joueurs, indique Rothen dans l’After sur RMC. Et Olivier Giroud, il est vraiment dans sa bulle, on n’est pas surpris quand on le voit jouer, on sait ce qu’il va amener. Il va faire beaucoup de déviations, du jeu dos au but, et être un tueur quand il a un ballon qui traîne devant le but. Donc Kylian doit s’améliorer dans sa relation.“