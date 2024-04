Le PSG U19 écrase Dunkerque : triplé d’Éthan Mbappé

Le Paris Saint-Germain U19 a démontré toute sa puissance lors de la 24e journée de la poule A, en infligeant une défaite écrasante à Dunkerque avec un score final de 11-0. Mais ce qui a particulièrement marqué cette rencontre, c’est le triplé impressionnant d’Éthan Mbappé, sous le regard fier de son grand frère Kylian, accompagné du staff parisien et du directeur sportif Luis Campos.

Luis Enrique et Kylian Mbappé présents

C’était un match qui avait attiré l’attention, avec la présence notable de Luis Enrique, l’entraîneur de l’équipe première du PSG, venu soutenir les jeunes talents parisiens. Et il n’a pas été déçu. Éthan Mbappé, frère du célèbre attaquant Kylian Mbappé, a volé la vedette en inscrivant trois buts face à l’USL Dunkerque, offrant ainsi une performance mémorable sous les yeux de sa famille et des responsables du club.

Outre le triplé d’Éthan Mbappé, d’autres joueurs ont également brillé pour le PSG U19. Sangaré et Ndjantou Mbitcha ont tous deux réalisé un doublé, tandis que Senny Mayulu, un habitué du groupe professionnel, a également trouvé le chemin des filets. Cette victoire écrasante permet aux jeunes Parisiens de maintenir leur avance en tête de leur poule, avec deux points de plus que le LOSC U19, et de se rapprocher des play-offs avec confiance.

La présence de Kylian Mbappé dans les tribunes n’a pas seulement été symbolique. Son soutien fraternel semble avoir été une source d’inspiration pour Éthan, qui a su saisir l’opportunité de briller sur le terrain. Cette victoire impressionnante souligne non seulement la qualité du vivier de talents du PSG, mais également l’importance du soutien familial et de l’encadrement pour les jeunes joueurs en développement.