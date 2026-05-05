Le PSG, une équipe redoutable à l’extérieur en Ligue des champions

Si la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, à l’Allianz Arena, s’annonce bouillante, le PSG se montre performant à l’extérieur depuis la saison passée.

Le PSG est à un pas de disputer une deuxième finale consécutive en Ligue des champions. Après un match d’anthologie remporté face au Bayern Munich en demi-finale aller (5-4) au Parc des Princes, le club de la capitale devra confirmer ce léger avantage à l’Allianz Arena. Et la tâche s’annonce difficile face à l’équipe bavaroise. Mais la formation de Luis Enrique a déjà prouvé sa solidité loin de ses bases.

Seulement deux défaites lors des matchs couperets à l’extérieur depuis l’arrivée de Luis Enrique

Comme annoncé par le coach parisien, le PSG se déplacera en Allemagne pour gagner. « On cherche à gagner partout. Chaque joueur pense ainsi », insiste-t-on en interne. Depuis l’arrivée de Luis Enrique à Paris à l’été 2023, les Rouge & Bleu ont réussi à performer à l’extérieur au fil des saisons, rapporte Le Parisien. Lors de l’exercice 2023-2024, le club parisien n’avait connu que 2 victoires loin de ses bases, contre 1 match nul et 3 défaites (9 buts marqués, 10 encaissés). L’année du titre, en 2024-2025, les résultats se sont améliorés avec 5 victoires et 3 défaites (15 buts inscrits, 8 encaissés). Enfin, durant cette saison 2025-2026, l’équipe parisienne a gagné en maturité et cela se ressent dans les résultats avec 5 victoires, 1 nul et 1 défaite (18 buts marqués, 7 encaissés), et notamment des succès sur les pelouses du FC Barcelone, du Bayer Leverkusen, de l’AS Monaco, de Chelsea et de Liverpool.

Depuis deux ans, le PSG n’a perdu que deux rencontres à l’extérieur lors des matchs couperets : face au Borussia Dortmund (1-0) et à Aston Villa (3-2). « Quand l’enjeu et le suspense demeurent, le PSG reste coriace en déplacement, capable de résister à la tempête comme à Anfield en quart de finale retour puis de placer ses banderilles en transitions rapides. Pour l’instant, il a tout gagné depuis le barrage contre Monaco, l’aller comme le retour, systématiquement loin du Parc des Princes », rappelle LP. La mentalité de Luis Enrique, de vouloir jouer de la même manière à domicile et à l’extérieur, a contaminé ses joueurs. Loin de ses bases, le PSG performe dans les transitions rapides avec les meilleurs contre-attaquants au monde. Le technicien espagnol a également forgé un mental d’acier chez ses joueurs, qui arrivent par moment à renverser des situations défavorables, à l’image de la qualification face au FC Barcelone en 2024.

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