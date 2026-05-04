Statu quo en tête de la Ligue 1, Metz relégué… Les résultats de la 32e journée de Ligue 1

Ce week-end, le PSG et Lens ont concédé le nul et ont maintenu leur écart de six points en tête. Lyon a fait la bonne opération dans la course à la Ligue des champions alors que Metz est relégué.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens, le PSG pouvait mettre la pression aux Lensois, qui jouait quelques heures plus tard, en prenant neuf points d’avance avec un succès contre Lorient. Mais les Parisiens ont concédé le match nul, sur la pelouse du Parc des Princes, après avoir mené deux fois au score (2-2). Avec ce faux pas, le club de la capitale laissait la possibilité aux Lensois de revenir à quatre points en cas de succès contre Nice. Mais comme le PSG, Lens a concédé un match nul après avoir mené au score (1-1). C’est donc le statu quo en tête de la Ligue 1. Le PSG pourrait valider le titre de champion de France ce week-end, si les Nordistes ne l’emportent pas et que le PSG s’impose contre Brest. Ce dernier, qui s’est lourdement incliné contre le Paris FC (4-0).

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Marseille dit adieu à la qualification directe en Ligue des champions

Dans la course à l’Europe, Marseille a fait la très mauvaise opération du week-end. Les Olympiens se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Nantes (3-0) et se retrouvent septièmes, place qui n’offre aucune qualification en Europe. De leur côté, les Nantais conservent encore une infime chance de s’offrir la place de barragiste. Ils sont à cinq points d’Auxerre, qui occupe cette 16e place et qui s’est imposé ce week-end contre Angers (3-1). Pour Metz, qui s’est incliné dans les dernières secondes contre Monaco (1-2), c’est fini. Le club lorrain va retourner en Ligue 2. Dans le choc entre Lyon (3e) et Rennes (5e), ce sont les Lyonnais qui se sont imposés (4-2) et qui ont pris une belle option pour la troisième place et une qualification directe en Ligue des champions. Lille, qui était à égalité de point avec l’OL avant cette 32e journée, a raté le coche à domicile en concédant le nul contre Le Havre (1-1). Les coéquipiers d’Ethan Mbappé sont désormais quatrièmes à deux points des Lyonnais.

Les résultats de la 31e journée de Ligue 1

FC Nantes / Olympique de Marseille (3-0)

Paris Saint-Germain / FC Lorient (2-2)

FC Metz / AS Monaco (1-2)

OGC Nice / RC Lens (1-1)

Lille / Le Havre (1-1)

AJ Auxerre / Angers (3-1)

Paris FC / Brest (4-0)

Strasbourg / Toulouse (1-2)

Olympique Lyonnais / Stade Rennais (4-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 70 pts (+43 / 1 match en moins) RC Lens – 64 pts (+28 / 1 match en moins) Olympique Lyonnais – 60 pts (+18) LOSC – 58 pts (+16) Stade Rennais – 56 pts (+10) AS Monaco – 54 pts (+8) Olympique de Marseille – 53 pts (+15) RC Strasbourg – 46 pts (+9 / 1 match en moins) FC Lorient – 42 pts (-5) Toulouse FC – 41 pts (0) Paris FC – 41 pts (-3) Stade Brestois – 38 pts (-10 / 1 match en moins) Angers SCO – 34 pts (-19) Le Havre – 32 pts (-13) OGC Nice – 31 pts (-22) AJ Auxerre – 28 pts (-13) FC Nantes – 23 pts (-22) FC Metz – 16 pts (-40)

Le programme de la 33e journée de Ligue 1

Vendredi 8 mai RC Lens / FC Nantes (20h45, Ligue 1 +)

Dimanche 10 mai Angers / Strasbourg (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1 + 8) AJ Auxerre / OGC Nice (21 heures, Ligue 1+ en multiplex, Ligue 1 + 6) Le Havre / Olympique de Marseille (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1 + 4) FC Metz / FC Lorient (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1+ 7) AS Monaco / Lille (21 heures, beIN SPORTS 1) PSG / Stade Brestois (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1 + 2) Rennes / Paris FC (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1+ 5) Toulouse / Lyon (21 heures, Ligue 1 + en multiplex, Ligue 1 + 3)

