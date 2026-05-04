Un arbitre portugais pour la demi-finale retour Bayern / PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour tenter de valider sa place en finale de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après le match spectaculaire en demi-finale aller sur la pelouse du Parc des Princes (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouvent à l’Allianz Arena mercredi soir pour se disputer une place en finale de la Ligue des champions. Deux jours avant ce choc, l’UEFA a dévoilé l’arbitre qui officiera lors de cette demi-finale retour. Il s’agit de Monsieur João Pinheiro. L’arbitre portugais de 38 ans sera assisté par Bruno Jesus et Luciano Maia. Espen Eskås officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Marco Di Bello et Tiago Martins.

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Il arbitra pour la première fois le PSG en Ligue des champions

Monsieur Pinheiro officiera pour la première fois lors d’un match de Ligue des champions pour le PSG. En revanche, il a déjà arbitré une rencontre du club de la capitale, lors de sa victoire en Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 aout dernier (2-2, 4 t.a.b à 3). Cette saison, il a arbitré le Bayern Munich lors de sa victoire en phase de ligue contre le PSV Eindhoven (1-2). Il a aussi été au sifflet de la victoire des Allemands contre le Slovan Bratislava lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de la saison dernière (3-1). Cette saison, entre 36 matches arbitrés, il a distribué 179 cartons jaunes et 10 cartons rouges. Il a aussi accordé quatorze penaltys.