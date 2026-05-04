Talk CS – Bayern / PSG : Objectif finale de la Ligue des champions

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour défier le Bayern et tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Après la demi-finale aller complètement folle sur la pelouse du Parc des Princes qui a vu le PSG prendre un très léger avantage sur la qualification par rapport au Bayern Munich (5-4), les deux meilleures équipes du monde se retrouvent mercredi soir à l’Allianz Arena pour la manche retour. Cette rencontre s’annonce aussi folle que celle de mardi dernier. Les Parisiens voudront profiter de ce léger avantage pour se qualifier pour la troisième finale de son histoire en Ligue des champions, et la deuxième consécutive.

C’est le sujet du dernier Talk CS. Nos journalistes dévoilent leurs clés du match pour que le PSG batte le Bayern Munich et se qualifie pour la finale du 30 mai prochain à Budapest. Ils évoquent aussi les points faibles du club allemand et le onze que devrait aligner Luis Enrique sur la pelouse de l’Allianz Arena, avant de donner leurs pronostics. Tous ces sujets sont abordés dans le dernier Talk CS, qui est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !



