Kylian Mbappé et Neymar sont à deux ans et demi de la fin de leurs contrats. Le PSG souhaite conserver ses deux superstars et des négociations dans ce sens auraient commencé. Ce mercredi, le CIES – observatoire du football – a dévoilé le classement des valeurs marchandes des joueurs des cinq grands championnats. Et en un an, Kylian Mbappé a vu la sienne chuter fortement. En effet, il y a un an, la valeur marchande du numéro 7 parisien était estimée à 265 millions d’euros, leader du classement. Mais un an après, la valeur de l’attaquant a largement baissé pour arriver à 149,4 millions d’euros selon le CIES et l’international français se classe cinquième. Ce chiffre peut s’expliquer par le fait que Mbappé n’a plus que deux ans de contrat. Idem pour son coéquipier Neymar, qui a vu sa valeur marchande passer de 100,4 millions d’euros à 32 millions d’euros. Le nouveau leader se nomme Marcus Rashford avec 165,4 millions d’euros (encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec MU). Il devance Erling Haaland (Dortmund, juin 2024) et sa valeur marchande de 152 millions d’euros. Le podium est complété par Trent Alexender-Arnold (Liverpool, juin 2024, 151,6 millions d’euros). Bruno Fernandes devance aussi Mbappé (MU, juin 2025, 151,1M€).