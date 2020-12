Neymar arrive en fin de contrat le 30 juin 2022, comme son coéquipier Kylian Mbappé. Le PSG souhaite prolonger ses deux superstars et Neymar ne serait pas contre rallonger son bail avec les Rouge & Bleu. Le Brésilien se sent très bien dans la capitale française et le fait savoir à pratiquement toutes ses interviews. Ce samedi, El Confidencial fait un point sur les rumeurs qui devraient animer les prochains mercatos. Et au moment d’évoquer Paul Pogba – qui devrait quitter Manchester United dans les prochains mois – le média espagnol explique que trois équipes s’intéressent au milieu de terrain français. Le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG. Mais El Confidencial assure que le PSG a deux autres projets plus importants, les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Et selon El Confidencial, il y a eu un accord de conclu entre le PSG et Neymar pour sa prolongation. En ce qui concerne Kylian Mbappé, un accord n’est pas encore intervenu. Des informations à prendre avec des pincettes, ces dossiers étant tellement complexes que les rebondissements seront nombreux dans les mis à venir.