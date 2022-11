Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde et possède un très grand nombre de supporters partout sur la planète. Le club de la capitale va permettre à ses fans d’acquérir des maillots portés par les joueurs via des ventes aux enchères.

Le PSG innove pour conserver sa proximité avec ses supporters. Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, le club de la capitale a fait savoir qu’il allait réaliser des ventes aux enchères à l’issue de chaque rencontre pour permettre aux fans d’acquérir des maillots portés par les joueurs. « Après chaque rencontre, plusieurs maillots de joueurs seront collectés pour être proposés aux enchères sur le site officiel du club, où les supporters du Paris Saint-Germain pourront enchérir. » Le club reversera une partie des fonds récoltés à des initiatives caritatives, font savoir les Rouge & Bleu.

« Le maillot est le symbole ultime de l’amour des supporters »

Fabien Allègre, Directeur de la marque PSG, est revenu sur cette nouvelle initiative. « Le maillot est le symbole ultime de l’amour des supporters pour leur équipe et ses joueurs. Pour chacun de nous, il est symbole de fierté, de passion et d’espoir. Avec cette nouvelle offre, le club donne l’opportunité à tous ses supporters d’acquérir un objet riche en émotions et se rapprocher ainsi de ses joueurs préférés.«

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain va offrir l’opportunité à ses supporters d’acquérir aux enchères les maillots portés en match par ses joueurs, lors de ventes aux enchères exceptionnelles. Cette initiative répond à l’ambition du Club de créer toujours plus de proximité avec ses fans. En tant que Club engagé et responsable, le Paris Saint-Germain reversera une partie des fonds récoltés à des initiatives caritatives. Après chaque rencontre des Rouge et Bleu, plusieurs maillots de joueurs seront collectés pour être proposés aux enchères sur le site officiel du club, où les supporters du Paris Saint-Germain pourront enchérir. Pour mettre en place cette nouvelle plateforme, le club s’adosse à l’expertise de MatchWornShirt, le leader mondial dans l’univers de la vente aux enchères de maillots portés par des sportifs.