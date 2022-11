Ce mardi, il y aura quatre matches de Coupe du Monde. Deux joueurs du PSG sont concernés. Lionel Messi va ouvrir le bal avec l’Argentine contre l’Arabie Saoudite à 11 heures, Kylian Mbappé le clôturera avec la rencontre entre la France et l’Australie à 20 heures.

À 35 ans, Lionel Messi va jouer sa cinquième et dernière Coupe du Monde avec l’Argentine. En conférence de presse d’avant match, le numéro 30 du PSG a expliqué qu’il espérait réaliser son rêve d’enfant lors de la compétition, soulever le trophée le 18 décembre prochain. Le début de ce rêve commençait ce mardi matin avec la rencontre entre l’Albiceleste et l’Arabie Saoudite. Absent des entraînements collectifs quelques jours avant ce match, il a assuré devant les journalistes qu’il se sentait bien et qu’il avait hâte de jouer ce Mondial. Et sans surprise, la Pulga était titulaire. Dans le 4-3-1-2 concocté par Lionel Scaloni, il est placé en numéro 10 juste derrière le duo d’attaque Lautaro Martinez et Angel Di Maria.

Messi buteur sur penalty

L’attaquant du PSG, sur une passe d’Angel Di Maria, va se procurer la première occasion mais sa frappe enroulée est détournée par Mohammed Al-Owais (2e). Les Argentins dominent le début de match et vont obtenir un penalty. Sur un corner, Leandro Paredes et un Saoudien s’accroche. L’arbitre, après arbitrage vidéo, accorde un penalty, même s’il semble généreux. Lionel Messi se présente et ne tremble pas, prenant à contre-pied Mohammed Al-Owais (1-0, 8e). L’Albiceleste va poursuivre sa domination et voir pas moins de trois de ses buts refusés pour hors-jeu. Deux à la limite, pour Lionel Messi (22e) et Lautaro Martinez (27e) et le dernier, encore Martinez (35e), plus net. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage.

Un tout autre visage pour l’Arabie Saoudite en deuxième mi-temps

En seconde période, l‘Arabie Saoudite va revenir avec un tout autre visage et va réussir à renverser la situation en quatre minutes. Javier Al-Shehri (1-1, 49e) et Salem Mohammed Al-Dawsari (1-2, 53e), d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface vont permettre à l’Arabie Saoudite de mener. Malgré ça, l’Argentine va avoir du mal à mettre en difficulté la défense adverse. Ils vont se procurer quelques occasions, dont une très dangereuse par l’intermédiaire de Tagliafico mais ce dernier est tombé sur un très bon gardien. Les Argentins n’y arriveront pas et mettent fin à leur série de 36 matches sans défaite. C’est la première grosse sensation de cette Coupe du Monde. Les hommes de Lionel Scaloni devront se relever contre le Mexique samedi soir (20 heures) pour espérer continuer dans ce Mondial.

Titulaire et capitaine, Lionel Messi a joué l’intégralité de la rencontre. Buteur sur penalty à la 8e, il aurait pu doubler la mise mais son but a été refusé pour un hors-jeu aux millimètres. Le numéro 30 du PSG a été l’Argentin le plus remuant sur le terrain et le seul qui a été à son niveau.