Le PSG va tenter sa chance jusqu’au bout pour Tchouameni

Le PSG devrait beaucoup bouger cet été. Il devrait avoir un renouvellement de l’effectif. Le secteur du milieu de terrain devrait être l’un des points chauds du mercato estival parisien. Seul Marco Verratti est un titulaire indiscutable, même si Danilo Pereira a réalisé une bonne fin de saison. Ces dernières heures, Aurélien Tchouameni a agité les rumeurs. Hier, RMC Sport expliquait que le joueur de Monaco avait son choix et qu’il signerait au Real Madrid. Mais ce matin, Le Parisien explique que ce n’est pas encore fait et que le PSG en a fait sa priorité pour renforcer son milieu de terrain.

Monaco souhaiterait récupérer entre 80 et 100 millions d’euros

Selon les informations du spécialiste mercato Santi Aouna, il n’y a pas encore d’accord total entre le Real Madrid et pour Aurélien Tchouameni. La Maison Blanche continue de travailler pour conclure la signature de l’international français. Le club madrilène reste pole position dans ce dossier. Egalement intéressé, Liverpool accéléra après la finale de la Ligue des Champions. De son côté, le PSG reste en contact avec son agent et tentera sa chance jusqu’au bout. Monaco souhaiterait récupérer entre 80 et 100 millions d’euros. Santi Aouna conclut en expliquant que les Rouge & Bleu seraient prêts à offrir plus que le Real et les Reds.