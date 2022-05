Pisté par le PSG, Tchouaméni choisit le Real Madrid

S’il était annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouaméni a choisit le Real Madrid. Le milieu de terrain français semblait avoir le choix entre Liverpool, le PSG et le Real Madrid, et selon les informations d’RMC Sport, le Monégasque devrait évoluer la saison prochaine sous les cieux de la capitale espagnole. Le media français avance également un contrat de 5 ans et un transfert avoisinant les 80 millions d’euros, sans compter les bonus.

Dans ce dossier, malgré son intérêt, le Paris Saint-Germain n’était pas la piste prioritaire tant Aurélien Tchouaméni souhaitait prendre son envol à l’étranger et progresser loin de son pays natal.