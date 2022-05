Revue de Presse PSG : Priorité Tchouameni, Neymar, la révolution Campos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 25 mai 2022. La priorité Tchouameni au milieu de terrain, Neymar sur la sellette, la révolution Campos, la nouvelle affaire au sein des féminines…

Le Parisien évoque l’incertitude au niveau du milieu du terrain et hormis Marco Verratti qui est assuré de garder sa place de titulaire, les autres n’ont pas convaincu cette saison. Pour essayer de renforcer le coeur du jeu, Luis Campos (futur directeur sportif du PSG) a érigé Aurélien Tchouameni en priorité. L’AS Monaco demande de son côté entre 70-80M€ son joueur. Les Rouge & Bleu ont pour concurrent Liverpool mais aussi et surtout le Real Madrid dans ce dossier. Même si Paris « ne part pas favori », il possède des vrais arguments… mais le joueur aurait la tête chez les Madrilènes. Malgré les informations de RMC qui évoquent un accord du joueur avec les Merengues, Le Parisien n’est « pas en mesure de confirmer celles-ci. » Le milieu de terrain de l’AS Monaco a tissé une vraie relation complice avec Kylian Mbappé et « l’idée d’évoluer ensemble lors de la saison 2022-2023 a parfois été évoquée, et pas seulement sur le mode de la plaisanterie. » De plus l’ancien bordelais est admiratif de la carrière de l’actuel numéro 7 du PSG. L’évolution de Tchouameni et sa progression sont observées par les Rouge & Bleu depuis deux ans maintenant.

Le quotidien affirme que Luis Campos travaille déjà sur les « futurs contours du PSG » avec comme idée : « tout pour le football, rien pour les paillettes. » Au siège du Paris Saint-Germain, on explique qu’avec ce dernier « c’est la fin du Club Med ». Le prochain directeur sportif parisien a déjà dressé la liste des joueurs qu’il souhaiterait voir partir et serait concentré sur le choix du futur entraîneur. Mauricio Pochettino ne serait pas conservé la saison prochaine et sera prévenu de son départ dans les jours qui viennent. Qui pourrait le remplacer ? Selon le journal francilien, Christophe Galtier est une piste qui reprend de l’épaisseur… même si celle-ci a été démentie par le média RMC Sport. Ruben Amorim ne devrait pas s’engager avec le PSG, lui qui était un choix d’Antero Henrique. Thiago Motta ne serait pas non plus dans la short-list car son nom divise en interne. Les noms se multiplient mais peu de certitudes pour l’instant.

Évoqué précédemment, le club de la capitale va enregistrer un certain nombre de départs au sein de son effectif. Le Parisien en compte près d’une dizaine dont Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Gana Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi. De plus, Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo ne seraient pas non plus intransférables. Côté arrivées, les Rouge & Bleu cibleraient un défenseur central « même si les deux priorités demeurent de renouveler le milieu de terrain avec au moins deux renforts et de dénicher une pépite offensive pour compenser le départ d’Angel Di Maria et anticiper les difficultés de Neymar, souvent blessé » écrit le quotidien local. Au club, on explique que « Campos cherche des joueurs d’équipe, pas des stars ». Le ton est donné.

Décidément, les féminines du PSG n’auront pas connu une saison de tout repos et ce mardi le club Rouge & Bleu a communiqué sur des faits initiaux qui remontent au mois d’août 2021, lors de la tournée estivale de la section féminine du PSG en France et aux États-Unis, Didier Ollé-Nicolle a tenu à plusieurs reprises des remarques sexistes à l’encontre de l’une de ses joueuses. Durant un match amical, à l’occasion de son entrée en jeu, le technicien effectue un geste inapproprié, en l’occurrence une « main aux fesses », et ce geste a été mal vécu par la joueuse concernée. Apres le fait d’avoir demandé à plusieurs témoins, le PSG décide de ne prendre aucune sanction et le motif de la « maladresse » est retenue contre Ollé-Nicole. Bis repetita ce mardi avec la majeur partie de toute la section féminine qui a été interrogée par les ressources humaines du club de la capitale. « Dans la soirée, le club a décidé de ‘mettre en disponibilité’ (écarté et non rémunéré) le coach le temps des conclusions de l’enquête […] Aucune plainte n’a été déposée et aucune enquête ne sera ouverte pour l’heure. Dans le vestiaire parisien, c’était une nouvelle journée de stupéfaction et d’incompréhension », conclut le quotidien.

Un an à peine après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 (plus un an en option), Neymar a vu son statut se dégrader selon L’Équipe. Le Brésilien est désormais devenu “un simple auxiliaire de Mbappé, freiné par ses blessures récurrentes, auxquelles il ne pouvait pas grand-chose, et par son hygiène de vie contestable, pour laquelle sa responsabilité est davantage engagée.” Son déclin sportif de l’attaquant brésilien n’échappe pas à grand monde au club et “surtout pas à Mbappé qui partage beaucoup moins de moments complices avec lui qu’à leurs débuts” explique le quotidien sportif. L’international français se montre plus distant désormais et ne serait pas contre un départ de son coéquipier. Dans l’entourage de Luis Campos, “on est convaincu que l’ancien Barcelonais pourrait poser problème et qu’il serait peut-être judicieux de trouver la solution maintenant. Elle passerait peut-être par une porte entrouverte.”

Sauf que l’attaquant ne compte pas quitter la France… au contraire ! Ce dernier “s’en moque” de la dimension prise par Mbappé. Celui-ci s’était trop jeune pour rejoindre la MLS et en Europe, hormis Newcastle, personne n’est capable de l’accueillir.

Dans l’entourage du Brésilien, on fait un point sur sa situation : « Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché. On nous a mis la pression pour prolonger l’année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C’est tout ce que l’on sait. »

L’Équipe informe que Luis Campos deviendra le conseiller sportif du PSG au plus tard la semaine prochaine et s’engagera pour 3 ans avec les Rouge & Bleu. Le Portugais s’est déjà mis au travail et pourrait faire venir l’ancien coordinateur du LOSC Olivier Gagne à Paris avec lui.

De plus le club de la capitale devrait bel et bien verser les 35M€ à Monaco de prévu suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Si Nasser Al-Khelaifi a jeté un doute sur Canal + ce lundi en déclarant, “On a signé un nouveau joueur, on n’a pas fait une prolongation”. , a déclaré le président parisien. Mais les Rouge & Bleu verseront bien cet argent selon les informations de L’Équipe.

Le quotidien sportif fait aussi un point sur Aurelien Tchouameni, et explique que le joueur aurait donné sa préférence au Real Madrid… même si le PSG n’a pas baissé les bras. Le club de la capitale a « encore des arguments » pour renverser la tendance

A noter que le CUP solidarité, avec EPS dondesang, vous donne rdv au Parc des Princes (Porte L), à partir de 14h, le 24 juin, pour donner votre sang !

Sauvez 3 vies en 1 heure en prenant RDV ici : https://efs.link/FPZWr

N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous !