Depuis samedi soir, Kylian Mbappé est au centre de l’actualité footballistique. Et pour cause, après des mois de rumeurs et spéculations sur son avenir, le numéro 7 parisien a prolongé son aventure de trois saisons supplémentaires chez les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. Après l’euphorie de la prolongation de contrat, de nombreux médias essayent d’avoir les coulisses de ces négociations qui sont restées secrètes durant de longues semaines. Invité sur le plateau du Late Football Club, Luis Ferrer, proche du PSG et du président Nasser Al-Khelaifi, a révélé quelques dessous des tractations de ce dossier et le rôle extrêmement important du président parisien.

« Les négociations avec Mbappé ? Ce que je peux vous dire c’est qu’il y avait deux groupes de travail. Celui de Nasser Al-Khelaifi et son équipe. Et le groupe représentant sa famille. J’étais avec le groupe de Nasser Al-Khelaifi. J’ai pu donc voir deux équipes de très haut niveaux vu leur excellent travail. Est-ce que c’est Nasser Al-Khelaifi qui pilotait tout ? Oui et par rapport à ça j’aimerais dir quelue chose de très important. J’entends qu’il y a eu des gens du Qatar… Je suis très surpris que ce genre d’informations fortes. Il n’y a qu’une seule personne qui commande l’aspect football au Paris Saint-Germain, et c’est le président Nasser Al-Khelaifi ! »