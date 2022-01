Le PSG voudrait des transferts pour Rico et Dagba

Cet hiver, le PSG aura comme priorité de dégraisser son effectif. Les Rouge & Bleu ont déjà commencé par le prêt de Rafinha à la Real Sociedad pour six mois. Les noms de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Mauro Icardi sont aussi évoqués dans le cadre d’un départ pour le mercato hivernal. Ce matin, l’Equipe expliquait que l’AS Saint-Etienne s’intéressait à deux joueurs parisiens, Colin Dagba et Sergio Rico. Une information confirmée par RMC Sport.

Les deux joueurs du PSG, qui joue très peu cette saison – 3 matches pour le latéral droit et 1 match pour le portier, barré par Navas et Donnarumma – sont donc dans le viseur de l’ASSE, qui veut se renforcer pour se sauver en fin de saison (actuellement 19e). Mais ces deux dossiers semblent compliqués pour le club du Forez. En effet, le média sportif explique que les dirigeants parisiens ne sont pas contre se séparer de ses deux joueurs mais qu’il préfère les vendre. Saint-Etienne ne pourrait proposer que des prêts.