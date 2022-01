Lizarazu et les améliorations à avoir pour le PSG en 2022

Le PSG va retrouver les terrains demain soir (21h10) avec un déplacement sur la pelouse de Vannes dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Les Rouge & Bleu ont réalisé une bonne première partie de saison au niveau comptable, même si le jeu n’est pas au rendez-vous. Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est projeté sur les choses à améliorer en 2022 pour Paris.

« Il survole le championnat comptablement. Après, on est toujours exigeant avec le PSG encore plus avec l’arrivée de Lionel Messi et puis ce trio incroyable. Le fantasme autour de ce trio Neymar, Mbappé, Messi. Mais malgré tout, on a envie d’être exigeant avec cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu’on veut la voir gagner le championnat bien sûr mais ce n’est pas suffisant. On veut la voir gagner la Ligue des Champions, lance le champion du monde 98. On voudrait qu’elle soit beaucoup plus collective, on voudrait qu’elle joue mieux. Un football plus qualitatif. Il faut qu’elle trouve un bon équilibre défensif, un peu plus d’exigence au quotidien dans ce club pour qu’elle arrive à être aussi performante que d’autres grandes équipes. »