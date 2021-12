Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année et donc de l’ouverture du mercato hivernal. Quotidiennement le PSG est cité dans des rumeurs de transfert que ce soit dans le sens des arrivées, comme avec Ousmane Dembélé aujourd’hui, ou des départs avec des joueurs comme Mauro Icardi, Sergio Rico, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Depuis quelques jours, les médias français et italiens annoncent un intérêt de l’AC Milan pour le défenseur central sénégalais, et le Paris Saint-Germain ne serait pas contre le départ de son joueur… à condition de se retrouver financièrement !

Comme l’indique RMC Sport sur son site internet, les Milanais sont à la recherche d’un arrière central pour pallier la longue absence de Simon Kjaer, victime d’une rupture du ligament croisé et Abdou Diallo serait tout en haut de la « wishlist » du club transalpin. Par ailleurs, l’ancien du BVB ne serait pas contre à un départ (même si ce ne serait pas une priorité) tout comme le PSG qui a pour l’instant « proposé un transfert sec », mais les Rossoneri, ne ne souhaiteraient pas dépenser de l’argent « pour l’instant » et préféreraient plutôt un prêt. Le média rajoute que le ce dossier pourrait « rester au point mort si le PSG ne s’ouvre pas à l’idée d’un prêt. » Face aux demandes parisiennes, Milan aurait même commencé à se pencher sur d’autres pistes de prêts.