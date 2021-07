Le Real Madrid a bien contacté Pochettino (LP)

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino a vécu une fin de mois de mai mouvementée. Pratiquement tous les jours, le technicien argentin était annoncé sur le départ. Il était associé à Tottenham ou bien encore au Real Madrid. Son silence lors de ces semaines a été interprété comme un souhait de quitter les Rouge & Bleu, cinq mois seulement après son arrivée. Mais l’ancien défenseur central a décidé de rester et sera au Camp des Loges demain matin pour la reprise de l’entraînement.

Ce dimanche, Le Parisien est revenu sur cette fin de mois de mai agitée. Et il confirme que Tottenham a bien sondé son ancien coach pour un éventuel retour mais c’est un autre club qui était “le vrai prétendant” de l’Argentin (49 ans), le Real Madrid. “Le président Florentino Pérez a directement approché Pochettino.” Avec cette acquisition, le dirigeant de la Maison Blanche voulait mettre tous les arguments de son côté pour attirer Kylian Mbappé. L’entraîneur argentin et le numéro 7 s’adorant. Pendant ses vacances, Pochettino a appelé un à un ses joueurs. C’est d’ailleurs à l’ancien Spurs, et seulement lui, que Kylian Mbappé a expliqué qu’il restait au PSG la saison prochaine. Ce dernier qui doit faire son retour à l’entraînement lors de la semaine du 26 juillet.