Quand Spike Lee débarque à Cannes en survêtement du PSG

Le PSG est devenu une marque mondiale qui touche le monde entier. Plusieurs joueurs de NBA, dont Jimmy Butler qui est un grand fan du club, s’affiche régulièrement avec des tenues à l’effigie des Rouge & Bleu. Le monde du spectacle est aussi touché. Spike Lee est le président du jury du Festival de Cannes qui débute mardi et qui se termine le 17 juillet. L’acteur et producteur américain a débarqué ce dimanche à Cannes. Et il était vêtu d’un jogging du PSG de la nouvelle collection. Il portait également un masque des Rouge & Bleu comme on peut le voir sur des photos publiées sur le compte twitter de France 3 Côte d’Azur.

Image : @F3cotedazur