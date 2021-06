L’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG fait beaucoup parler. Après seulement cinq mois sur le banc Rouge & Bleu, l’entraîneur argentin pourrait déjà quitter la capitale française. Depuis la sortie des rumeurs sur son avenir, seul Leonardo est sorti du silence. Beaucoup demande à l’ancien défenseur central de sortir du silence et de démentir ou confirmer les rumeurs. Pour son ancien entraîneur au PSG (2001-2003), Luis Fernandez, s’il ne parle pas, c’est qu’il y a quelque chose qui se trame. “Pour couper court à tout ça, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes, juste de communiquer : ‘‘Jusqu’à preuve du contraire, je suis l’entraîneur du PSG et je le reste, j’ai un contrat et je vais l’assumer.”, explique Fernandez pour le JDD. Si ça n’a pas été dit, c’est que quelque chose se trame.” Luis Fernandez qui a également expliqué avoir envoyé un message à Mauricio Pochettino, sans pour autant ce dernier ne lui réponde.