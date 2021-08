Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu. Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de l’enrôler depuis plusieurs années. Ces derniers jours, la presse espagnole expliquait que le club madrilène pourrait faire une offre dans les derniers jours du mercato pour tenter de s’offrir l’attaquant (22 ans). Une offre qui a été formulée ces dernières heures selon plusieurs médias internationaux.

Selon Goal Espagne, le Real Madrid a formulé sa première offre au PSG pour son numéro 7. Le média ne donne pas plus de précision sur cette offre. Mais l’émission El Chiringuito explique avoir eu une confirmation auprès du club madrilène d’une offre de 160 millions d’euros. “Le club a demandé l’autorisation de discuter avec le joueur. Une offre de 160 millions confirmée par Talk Sport et Fabrizio Romano. Ce dernier explique même que Mbappé a refusé trois propositions de prolongation de contrat de la part du PSG. Du côté de la France, Loïc Tanzi (RMC) et Julien Maynard (Téléfoot) parlent aussi d’une première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé à hauteur de 160 millions d’euros et expliquent que cette dernière a été refusée par la direction parisienne.

Si les Madrilènes se veulent offensifs dans cette fin de mercato, la position du PSG semble claire : Kylian Mbappé ne bougera pas du club. Comme le rapporte le journaliste Julien Laurens.

Une information confirmée par le quotidien L’Équipe sur son site internet.

De son côté Le Parisien affirme que le PSG n’a toujours pas répondu à l’offre de la “Casa Blanca” mais “ils ne sont pas décidés à voir le futur du club quitter la capitale française pour celle d’Espagne.”