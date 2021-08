Layvin Kurzawa est l’un des joueurs encore susceptible de quitter le PSG en cette fin de mercato estival. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs (Lyon, West Ham), le latéral gauche pourrait voir une piste s’ouvrir en Espagne. Et pas n’importe quelle piste puisqu’il pourrait s’agir de l’Atlético de Madrid. Comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – en cas de départ de Saúl Ñíguez en Angleterre, et plus précisément à Chelsea, le champion d’Espagne pourrait se pencher sur l’ancien monégasque. “Le club espagnol a commencé à se renseigner sur la faisabilité du deal” conclut le journaliste. Une information également dévoilée par le journaliste de France Football, Nabil Djellit.