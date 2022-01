Le Real Madrid a surclassé Valence ce week-end

Le 15 février prochain, le PSG recevra le Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce week-end, les deux équipes – premières de leurs championnats – jouaient pour consolider leurs avances. Après les victoires de ses dauphins – Nice et Marseille – le club de la capitale comptait 10 points d’avance en tête de la Ligue 1. Avec son match nul sur la pelouse de Lyon, le PSG compte donc désormais 11 points d’avance sur les Aiglons et les Phocéens.

Samedi soir, les joueurs de Carlo Ancelotti – l’ancien coach du PSG – affrontaient Valence, dixième de Liga. Dans une première mi-temps équilibrée, durant laquelle les Madrilènes ont été bousculés lors des premières minutes avant de petit à petit monter en régime, c‘est l’inévitable Karim Benzema qui a permis à le Real de prendre l’avantage sur un penalty (43e). Avec cette réalisation, l’attaquant est entré un peu plus dans l’histoire des Merengue avec un 300 buts. Aussi en forme depuis le début de la saison (14 buts et 9 passes décisives en 26 matches), Vinicius JR a rapidement permis à son équipe de plier le match avec un doublé en 9 minutes (52e, 61e). Gonçalo Guedes va réduire le score à un quart d’heure de la fin (3-1, 76e). Mais en toute fin de match, Karim Benzema va s’offrir un doublé (4-1, 88e) pour sceller cette nouvelle victoire, sa 15e en 21 matches de Liga. Le Real Madrid conserve donc ses cinq points d’avance sur le FC Séville, qui a un match en moins.