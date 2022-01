Abdou Diallo et Idrissa Gueye – capitaine – titulaires avec le Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté hier avec la victoire du Cameroun – le pays hôte – contre le Burkina Faso (2-1) et celle du Cap Vert contre Ethiopie (0-1). Une CAN qui concerne trois joueurs du PSG. Abdou Diallo et Idrissa Gueye avec le Sénégal, Achraf Hakimi avec le Maroc. Les trois joueurs vont débuter la compétition ce lundi.

Le Sénégal affronte le Zimbabwe à 14 heures (BeIN Sports 1). Une rencontre pour laquelle les deux Sénégalais du PSG sont titulaires. Abdou Diallo prendra place en défense centrale au côté de Pa Abou Cissé. Idrissa Gueye, capitaine, va jouer en double pivot avec Cheikhou Kouyaté dans le 4-2-3-1 d’Aliou Cissé.