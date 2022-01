Le PSG conserve une belle avance en tête du championnat

En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, l’OL et le PSG se sont quittés sur un match nul (1-1) au Groupama Stadium. Après l’ouverture du score rapide de Lucas Paquetá (7e), Thilo Kehrer – entré en cours de jeu – a permis aux Rouge & Bleu d’égaliser à un quart d’heure de la fin (76e). Toujours leaders incontestable du championnat, les hommes de Mauricio Pochettino ont tout de même concédé 4 matches nuls sur leur 5 derniers matches de Ligue 1 (OGC Nice, RC Lens, FC Lorient et OL). Désormais, le club de la capitale (47 pts) compte 11 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. En effet, les Niçois – réduit à dix – se sont largement imposés face au Stade Brestois (3-0). À égalité de points avec les Aiglons, l’OM (avec un match en moins) s’est également imposé face aux Girondins de Bordeaux (1-0) et conserve sa troisième place au classement.

De son côté, le Stade Rennais connait une période de moins bien. En effet, les joueurs de Bruno Genesio ont enchaîné une troisième défaite d’affilée en L1 après leur revers face au RC Lens (0-1). Enfin, pour le premier match de Philippe Clément sur le banc de l’AS Monaco, le club du Rocher a concédé un match nul (0-0) face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré. L’ASM occupe la 7e place, à six points du podium. À noter que trois rencontres de Ligue 1 ont été reportées ce week-end en raison d’un trop grand nombre de cas de Covid-19 au sein de certains clubs.

Avec 40 buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat devant le RC Strasbourg (36 buts), le Stade Rennais (34) et le RC Lens (34). Avec 18 buts encaissés, le club de la capitale est toujours la troisième meilleure défense de L1 derrière l’OM (15) et l’OGC Nice (17). Lors de la prochaine journée, les Rouge & Bleu affronteront – au Parc des Princes – le Stade Brestois (samedi à 21h sur Canal Plus Décalé).

Résultat 20e journée de Ligue 1

Bordeaux / Marseille (0-1)

LOSC / Lorient (reporté)

Lens / Rennes (1-0)

Brest / Nice (0-3)

Clermont / Reims (0-0)

Metz / Strasbourg (0-2)

Montpellier / Troyes (reporté)

Nantes / Monaco (0-0)

Angers / Saint-Etienne (reprogrammé le 26 janvier)

OL / PSG (1-1)

Classement L1