Le feuilleton Mbappé est reparti pour un énième épisode. Mais cette fois-ci, le Real Madrid ne compte pas bouger cet été et dément tout accord avec le joueur.

L’avenir de Kylian Mbappé est une nouvelle fois au centre de l’actualité. Après avoir annoncé son refus d’étendre son contrat jusqu’en 2025, le numéro 7 du PSG a pour ambition de partir libre à l’issue de son contrat l’été prochain. Une situation qui ne plaît pas au PSG et dont le président, Nasser al-Khelaïfi, a posé un ultimatum. Soit l’attaquant prolonge soit il est vendu dans les semaines à venir. Face à la position figée de son joueur, le club parisien penserait même qu’un accord existerait déjà entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour une arrivée l’été prochain. Mais, la Casa Blanca a tenu à réagir.

Le Real Madrid ne bougera pas avant le 1er janvier

En effet, comme le rapporte Marca, le Real Madrid dément tout pré-accord avec l’international français. « Il n’y a aucun contact avec l’attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes de l’entité madrilène à tous les niveaux. Il n’y a aucun lien et aucune possibilité d’ouvrir le dialogue. » Le plan du Real Madrid reste le même, attendre le 1er janvier avant de signer un contrat avec le natif de Paris. « Pour cette raison, le Real Madrid ne change pas de rythme et reste indifférent à tout ce qui se passe avec Mbappé, Al-Khelaifi et le possible départ de l’attaquant du PSG. Ni les déclarations des uns, ni les réactions des autres », précise le quotidien madrilène. Le calme et la tranquillité règnent au sein de la Casa Blanca. Surtout qu’un arrivée à Madrid dès cet été pourrait créer une situation inconfortable dans le vestiaires en raison des émoluments du Français, complètement aux antipodes de la stratégie classique de Florentino Perez. Le coût total d’une arrivée cet été pourrait coûter 400M€ (transfert, salaire et prime à la signature). Un budget qui n’entre pas dans les plans et la stratégie du Real Madrid. Surtout que le club madrilène est en position de force avec une seule année de contrat restante pour le champion du monde 2018. « Les pressions et le transfert immédiat sont des circonstances liées à Mbappé et au PSG », conclut le journal espagnol.