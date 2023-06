Florentino Pérez : « Mbappé au Real Madrid ? Oui mais pas cette année »

L’avenir de Kylian Mbappé sera de nouveau au centre de l’actualité dans les mois à venir. Et le Real Madrid courtisera une nouvelle fois l’attaquant du PSG.

Prolongé l’été dernier jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé fera une nouvelle fois l’actualité dans les mois à venir. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le numéro 7 du PSG a confirmé qu’il disputera la saison 2023-2024 chez les Rouge & Bleu : « J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année. » Mais pour l’instant, l’international français ne compte pas activer son année supplémentaire et sera donc libre de tout contrat à l’été 2024. Une belle occasion à saisir pour de nombreux clubs, dont le Real Madrid.

Un énième épisode Mbappé au Real Madrid

Et après plusieurs échecs pour recruter le champion du Monde 2018, le club madrilène reviendra à la charge. Interrogé par un supporter au sujet d’un possible futur de Kylian Mbappé au Real Madrid, le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, a confirmé que l’attaquant de 24 ans allait rejoindre son club mais pas cet été : « Oui, oui, mais pas cette année. » Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens auront les arguments nécessaires pour éviter un départ libre de leur star dans un an.