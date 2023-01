Au cours de cette fin de mercato hivernal, le PSG cherche à se renforcer sur le plan offensif. En ce sens, les noms de Rayan Cherki, Malcom, Hakim Ziyech et Johan Bakayoko sont ou ont été liés au club de la capitale. Cependant, en provenance d’Espagne, un nouveau nom fait son apparition.

C’est au Real Madrid que le Paris Saint-Germain aurait tenté de piocher. En effet, le nom de Marco Asensio est sorti. Selon le média espagnol Relevo, le club de la capitale lorgnerait l’Espagnol de 27 ans. A tel point que, la direction Rouge & Bleu aurait tenté une approche afin d’engager le joueur madrilène dès cet hiver. Il faut dire qu’à six mois de la fin de son contrat, Asensio correspond au profil souhaité par le board parisien. Cependant, le champion d’Espagne en titre a été ferme. L’opportunité n’a même pas été laissée aux Parisiens de discuter tant les Madrilènes auraient fermé la porte. En effet, le Real Madrid souhaiterait prolonger son numéro 11, afin de ne pas le perdre libre. De son côté, le joueur souhaite se sentir important dans un projet et aura à faire un choix on ne peut plus important pour la suite de sa carrière dans les prochaines semaines.

🚨 | Le PSG est intéressé par Marco Assensio… mais le Real Madrid à fermé la porte à un départ cet hiver ❌🇪🇸



📲 @relevo | @MatteMoretto pic.twitter.com/Vva9mIFzBp — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 31, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si la porte s’est fermée en ce mois de janvier, le Paris Saint-Germain, selon nos confrères espagnols, reviendra à la charge en faisant face à la concurrence de plusieurs club en Premier League et Serie A. Sur le court terme, Relevo affirme que c’est le Marocain Hakim Ziyech qui fera office d’alternative à Marco Asensio.