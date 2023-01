PSG : Keylor Navas finalement sur le départ

Cette fin de mercato hivernal ne cesse de s’agiter pour le PSG et le dossier Keylor Navas est l’objet de plusieurs rebondissements. Si les derniers échos annonçaient le gardien de but parisien pour le reste de la saison, la tendance se serait inversée… .

A quelques heures de la fin du mercato hivernal, Keylor Navas apparaît sur la liste des joueurs convoqués par Christophe Galtier afin de faire le déplacement à Montpellier comptant pour la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cependant, le Costaricain pourrait finalement ne pas être de la partie. Plus tôt dans cette dernière journée de ce marché des transferts, L’Equipe annonçait le pessimisme qui régnait du côté de Nottingham Forest quant au dossier Keylor Navas. Cependant, quelques heures plus tard, les informations en provenance d’Espagne, notamment de nos confrères de Relevo, affirment que « Keylor Navas est à un pas de Nottingham« . Le deal devrait se boucler dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Pour expliquer le retard dans ce dossier, le journaliste espagnol Sergio Santos avance que le gardien de but avait un accord avec le promu anglais, mais « le PSG rechignait à perdre un remplaçant garanti avant la dernière ligne droite de la saison« .

La direction du Paris Saint-Germain a finalement cédé, à la demande de Keylor Navas. Dans ce dossier, il ne reste plus que quelques détails à régler. Relevo ajoute que le club saoudien d’Al Nassr a également tenté le coup.