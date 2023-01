Christophe Galtier évoque le dossier Ziyech et le mercato

Ce mardi après-midi, à la veille de la rencontre entre Montpellier et le PSG dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur parisien a été fortement questionné sur le mercato, il a aussi évoqué la rencontre contre Montpellier mais également celle face à Reims. Il a parlé de l’état du groupe, du calendrier infernal…Extraits choisis.

Le match de Reims (PSG TV)

« On doit faire mieux. Ce qui est très paradoxal sur le match de Reims, autant à 11 contre 11 on n’a rien produit et subit beaucoup d’attaques, alors qu’à l’inverse on s’est produit beaucoup de situations à 10 contre 11, ça montre un certain état d’esprit. Les dernières secondes restent en travers de la gorge. J’ai parlé à mon groupe, on doit retrouver une certaine constance. On joue par intermittence.«

Montpellier (PSG TV)

« Le championnat de France a vraiment élevé son niveau, c’est devenu un championnat attrayant. Les matches à la Mosson sont toujours difficiles. Ils ont eu une belle réaction à Auxerre. Il n’y a pas de match facile. L’essentiel du travail est sur notre jeu et la manière dont on doit se comporter.«

La bonne formule au milieu de terrain ?

« De retrouver la bonne formule. L’absence Marco joue aussi, c’est un élément important. On doit retrouver la bonne formule. ce qui a été fait contre Reims en première période ne peut pas nous satisfaire. Ce qui a été fait au retour des vestiaires m’a semblé plus cohérent. On doit retrouver plus de densité et plus de fluidité dans notre jeu. »

Sa phrase sur les décisions à prendre après Reims

« C’était ma réaction à chaud, confirmée par ce que j’ai revu en analyse de notre match. C’est ce que j’ai dit et répété à mes joueurs ce matin, on doit retrouver de l’exigence, des efforts individuels et collectifs, quelque chose qu’on voyait très souvent en première partie de saison. Le goût des efforts pour les autres, on a du mal à retrouver cela sur le mois de janvier. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ce qu’il donne à l’équipe.«

Vitinha

« Je ne veux pas parler de contre-performance pour Vitinha. Il jouait dans un autre registre que Verratti, capable de se projeter plus vers l’avant. Ce n’est pas une contre-performance mais ce qui lui a été demandé n’était pas adapté au joueur qu’il est. Il a un peu de mal à retrouver son niveau. Est-ce lié à la Coupe du monde ? Il n’est pas le seul concerné dans ce secteur de jeu.«

Le mercato

« Le mercato on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd’hui vous dire que jusqu’à trois joueurs vont venir… Le président et Luis Campos travaillent sur le mercato. Sera-t-il fait en fonction de ce que l’on a vu contre Reims ? Bien sûr que non. Nous avons une réflexion depuis un certain temps. S’il n’y a pas d’arrivée, il n’y a pas d’arrivée.«

Le manque de repli défensif de la MNM

« Nous avons trois joueurs incroyablement forts sur un plan offensif, je crois que c’est 55 buts, 34 passes décisives depuis le début de la saison. Vous dire qu’on doit se priver d’un des trois joueurs pour être équilibré, c’est une erreur. Il y a le constat d’un match qui fait que oui on ne peut pas se satisfaire de ce que l’on a fait en première période. Il faut simplement retrouver un meilleur équilibre, plus de jambes, de fraîcheur pour que l’équipe redevienne ce qu’elle a été.«

Hakim Ziyech

« Le club travaille sur Hakim Ziyech, mais à l’instant où je vous parle, c’est un joueur de Chelsea. »

Le niveau du PSG depuis plusieurs semaines

« C’est insuffisant. En termes de points et de jeu. Urgence ? On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout faire des points mais il arrive dans une saison qu’il y ait une mauvaise période. C’est le cas. Le bilan sur la qualité de notre jeu ? Vous avez raison. On a un mois de février chargé, avec des matches à élimination directe. Janvier n’a pas été bon. Maintenant on travaille tous pour y remédier.«

Une question d’état d’esprit ?

« Prenons le match de Reims. Kylian et Leo n’ont pas réussi ce qu’ils réussissent d’habitude sur un plan offensif mais ce n’est pas une question d’état d’esprit. S’ils avaient réussi ce qu’ils réussissent d’habitude, on n’aurait sûrement pas ce débat-là. Sur l’organisation et l’équilibre on doit retrouver autre chose, on y travaille. Cela nous a tous sauté aux yeux contre Reims en première période, ce que nous avons produit était carrément insuffisant. Quel que soit le système, chacun doit donner plus sur le terrain.«