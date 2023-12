Le Real Madrid lance un ultimatum à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Le Real Madrid souhaite toujours le faire signer. Mais il n’aura pas la patience de 2022.

Le feuilleton Kylian Mbappé va reprendre de plus belle dans les prochains mois. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, l’attaquant pourra négocier avec les clubs de son choix dès le 1er janvier. Sans surprise, le Real Madrid sera l’un des clubs intéressés par la signature de l’international français. Le club madrilène le suit depuis le début de sa carrière et a été proche de se l’offrir à deux reprises, mais à chaque fois, il avait choisi le PSG. Ce mercredi matin, AS fait un point sur ce dossier. Et le quotidien sportif madrilène explique que le club merengue n’attendra des mois avant de connaître le choix de l’attaquant.

Le Real veut une réponse de Mbappé avant le 15 janvier

En 2022, Kylian Mbappé avait pris son temps pour choisir son futur club. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, il avait finalement décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale, malgré l’insistance du Real Madrid. En 2024, les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas attendre trop longtemps la réponse de l’ancien monégasque. Selon les informations de AS, quand Florentino Pérez prendra contact avec Kylian Mbappé, il lui donnera quinze jours pour prendre sa décision. Le dirigeant du club madrilène estime que c’est un délai suffisant pour réfléchir et répondre à l’offre du Real. AS indique que s’il n’a pas de réponse d’ici au 15 janvier, il fermera ce dossier et se lancera sur un autre, celui menant à Erling Haaland. « Un joueur qui leur plaît beaucoup et qui présente l’avantage de bien s’entendre avec Jude Bellingham« , conclut le quotidien sportif hispanique.