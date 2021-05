Le Real Madrid, le Barça et la Juventus défient l’UEFA

Il reste trois cadors européens séparatistes, mais ils sont coriaces. Malgré l’effondrement en 48 heures du projet de Super League privée et fermée, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ne désarment pas. Et ils dénoncent maintenant des pressions et des menaces. Les trois clubs qui font toujours partie du projet affirment que l’attitude de la FIFA et de l’UEFA “est inacceptable dans un état de droit”.

Le communiqué des trois clubs

En ce qui concerne la déclaration publiée par l’UEFA le 7 mai concernant la Super League et la position adoptée par 9 de ses clubs fondateurs, le Fútbol Club Barcelona, ​​la Juventus et le Real Madrid Club de Fútbol déclarent ce qui suit:

I- Les clubs fondateurs ont ont subi et continuent de souffrir de pressions, menaces et infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet et renoncer ainsi à leur droit et à leur devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et un dialogue constructif. Cela est intolérable en vertu de l’État de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre toute mesure susceptible d’entraver cette initiative de quelque manière que ce soit pendant que le tribunal les procédures sont en cours.

II- Le projet Super League a été conçu conjointement par ses 12 clubs fondateurs:

a. dans le but de fournir des solutions à la situation actuelle insoutenable dans l’industrie du football. Les 12 clubs fondateurs partageaient les mêmes préoccupations – comme le font d’autres acteurs du football européen -, en particulier dans le contexte socio-économique actuel, selon lequel des réformes structurelles sont indispensables pour garantir que notre sport reste attrayant et survit sur le long terme. A cet effet, le 18 avril, ils ont annoncé leur volonté de créer la Super League et d’établir un canal de communication avec l’UEFA et la FIFA, dans un esprit constructif de collaboration entre les parties, comme cela a été ainsi notifié à chacune d’elles à cette date. ;

b. dans le plus grand respect des structures et de l’écosystème actuels du football. Les clubs fondateurs ont expressément convenu que la Super League n’aurait lieu que si une telle compétition était reconnue par l’UEFA et / ou la FIFA ou si, conformément aux lois et règlements applicables, elle était considérée comme une compétition dûment compatible à toutes fins avec le continuité des clubs fondateurs dans leurs compétitions nationales respectives. Cependant, bien qu’ayant pris connaissance des conditions ci-dessus, l’UEFA et la FIFA ont jusqu’à présent refusé d’établir un canal de communication adéquat; et

c. apporter la stabilité financière à toute la famille du football européen, actuellement sous les effets d’une crise profonde qui menace la survie de nombreux clubs. En témoigne l’engagement annoncé d’établir des paiements de solidarité annuels pour des montants annuels garantis qui multiplient matériellement ceux distribués par l’UEFA, et l’obligation de renforcer les règles de durabilité financière, par la création d’un système de contrôle clair, transparent et efficace vérifié par des experts.

III- Les 12 clubs fondateurs ont également reconnu que la Super League était une occasion unique d’offrir aux fans du monde entier le meilleur show possible et de renforcer l’intérêt mondial pour le sport, qui n’est pas un «acquis» et qui est interpellé par les nouvelles tendances générationnelles. De plus, l’un de ses principaux objectifs était de promouvoir le football féminin au niveau mondial, une opportunité formidable, mais actuellement sous-estimée, pour le secteur.

IV- Nous sommes pleinement conscients de la diversité des réactions à l’initiative de la Super League et, par conséquent, de la nécessité de réfléchir aux raisons de certaines d’entre elles. Nous sommes prêts à reconsidérer l’approche proposée, si nécessaire. Cependant, nous serions très irresponsables si, conscients des besoins et de la crise systémique dans le secteur du football, qui nous ont amenés à annoncer la Super League, nous abandonnions cette mission pour apporter des réponses efficaces et durables aux questions existentielles qui menacent l’industrie du football. .

V- Nous regrettons de voir que nos amis et partenaires fondateurs du projet de Super League se sont maintenant retrouvés dans une position aussi incohérente et contradictoire en signant hier un certain nombre d’engagements à l’UEFA. Cependant, étant donné que les problèmes matériels qui ont conduit les 12 clubs fondateurs à annoncer la Super League il y a quelques semaines ne sont pas partis, nous réitérons que, pour honorer notre histoire, pour respecter nos obligations envers nos parties prenantes et nos supporters, pour le bien du football. et pour la viabilité financière du secteur, nous avons le devoir d’agir de manière responsable et de persévérer dans la recherche de solutions adéquates, malgré les pressions et menaces inacceptables et continues de l’UEFA.

VI- Surtout, nous réitérons à la FIFA, à l’UEFA et à toutes les parties prenantes du football, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises depuis l’annonce de la Super League, notre engagement et notre ferme volonté de discuter, avec respect et sans pression intolérable et conformément à la règle de droit, les solutions les plus appropriées pour la pérennité de toute la famille du football.