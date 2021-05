Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar Jr (29 ans) va prolonger aujourd’hui – selon L’Equipe – son engagement jusqu’en 2026. Une officialisation (2025 ou 2026 ?) est attendue cet après-midi. Et ce n’est pas trop tôt, réagit Eric Rabesandratana, ancien capitaine des Rouge & Bleu.

“J’ai envie de dire “enfin !” parce qu’elle a traîné en longueur depuis janvier cette prolongation de contrat. Rien n’avait filtré sur le pourquoi. Neymar, le joueur le plus cher de l’histoire, va signer une prolongation de quatre années au PSG. En quatre saisons, même s’il a souvent été blessé, Neymar c’est 112 matches, 85 buts et 51 passes décisives. Ca place le bonhomme ! On pourrait se demander si c’est une bonne chose compte tenu des derniers résultats et des nombreux matches manqués sur blessure… Mais à mon avis, c’est quand même lui qui a permis au PSG de passer un cap, et de finir deux années de suite dans le top 4. Les deux saisons précédentes, il avait été blessé et n’avait pas pris part aux matches importants. C’est un fait. Nous avons besoin du bon Neymar. Pas celui qui boude et qui traîne des pieds quand il rate ses dribbles ou des buts parce qu’il n’est pas en forme. Cela peut être très énervant et toxique pour le PSG qui reste très dépendant de lui dans le jeu. Il nous faut le grand Neymar, celui qui est mature. Celui qui va nous faire gagner les grands matches et nous mener à la victoire finale. C’est un joueur extraordinaire, on ne peut pas lui enlever ça”, a déclaré l’ancien capitaine du PSG sur France Bleu Paris ce matin. “Si Mbappé prolonge aussi, il va falloir voir avec qui ils seront accompagnés. Il y a des manques. Les latéraux, un milieu de terrain, peut-être un défenseur central supplémentaire. Ce sont les réponses que doit trouver le club pour s’installer sur le toit de l’Europe.”

