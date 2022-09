Ça a été le feuilleton de l’année 2022. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a mis très longtemps à faire son choix pour son avenir. Il avait deux réelles possibilités, prolonger avec le PSG ou bien rejoindre libre le Real Madrid. Pendant de très long mois, c’était la deuxième possibilité qui était en pôle position. Mais l’attaquant a finalement décidé de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Alors que l’on parlait d’un contrat de trois ans, il s’agirait finalement de deux ans plus une année en option. Une information qui n’a pas échappé à la presse espagnole.

L’époque où Kylian Mbappé était le seul objectif du Real est révolue

Ce dimanche matin, Marca a fait un article sur le numéro 7 du PSG. Et comme depuis son choix de rester à Paris, la publication ibérique explique que l’international français (23 ans) a choisi l’argent plutôt que le sportif. « Lui seul sait s’il regrette de l’avoir fait ou non, mais personne ne va lui verser 150 millions d’euros bruts par saison. Sans oublier la fameuse prime à la signature« , lance Marca. Ce dernier indique que si la possibilité de recruter Mbappé se présente à nouveau, le Real Madrid l’étudiera uniquement si le prix est raisonnable. L’époque où Kylian Mbappé était le seul objectif de la Maison Blanche est révolue selon le quotidien sportif madrilène. Le leader de Liga se penchera sur d’autres pistes si jamais le PSG ou Kylian Mbappé se montrent trop gourmands. Il n’y aura plus d’offre stratosphérique conclut Marca.