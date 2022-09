Épisode de crispations majeur de cette première partie de saison, le penaltygate a été l’occasion d’une réelle passe d’arme entre Neymar et Kylian Mbappé.

Le match contre Montpellier comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 ne fut pas de tout repos en coulisses. Comme évoqué dans un précédent article, l’avant-match a crée quelques remous en raisons des plans de Christophe Galtier avec le positionnement de Kylian Mbappé. Souhaitant être installé dans l’axe ou sur le côté gauche, le Français fut quelque peu agacé au moment d’apprendre que son entraîneur prévoyait de l’installer sur le flanc droit de l’attaque contre le club montpelliérain selon les informations dévoilées ce jour par le JDD. Le plan du coach était pourtant clair : préserver un équilibre naissant et le dynamisme de Leo Messi et de Neymar.

Problème, Kylian Mbappé ne l’a pas entendu de cette oreille. Le plan a donc été modifié face à son agacement ainsi que celui de son père, très regardant sur les affaires sportives. Cela n’a pas empêché le Français de bouder tout au long de la rencontre, avant de se montrer particulièrement remonté à son terme. La raison : le désormais célèbre épisode du penaltygate. Tireur malheureux d’un premier, le Français a ensuite vu Neymar prendre la balle pour en frapper un second et, sans surprise avec le Brésilien, le marquer. Dans l’après-match, le numéro 10 du PSG a liké deux tweets critiques à l’encontre de Kylian Mbappé et de ses difficultés dans le registre des penalties… alors qu’il en a été désigné tireur numéro 1.

« Je ne suis pas Cavani »

Selon les informations dévoilées par le Journal Du Dimanche, Kylian Mbappé a ainsi provoqué une explication le lendemain au Camp des Loges. Neymar était « accusé de ne pas être franc du collier », écrit l’hebdomadaire français. Le Brésilien a répliqué en ironisant sur les faveurs accordées au Français lors de sa prolongation, ce dernier estimant ensuite n’avoir rien volé après ses cinq années à Paris. Le ton est vite monté d’après le JDD, d’autant que Kylian Mbappé « a alors le sentiment qu’un noyau se forme dans le vestiaire autour d’autres cadres ».

C’est à cette occasion qu’Edinson Cavani a pris une sacré balle perdue selon les informations du JDD. Pour rappel, l’Uruguayen avait été isolé dans le vestiaire à l’issue d’un premier penaltygate en 2017. Kylian Mbappé a ainsi fait allusion à celui qui évolue désormais du côté du Valence CF en lâchant en substance : « Je ne suis pas Cavani. Moi, on ne me fera pas ce qui lui a été fait ».

Les choses sont officiellement rentrées dans l’ordre depuis. Kylian Mbappé reste le tireur numéro 1 des penalties, quand bien même il puisse parfois, pour le bien de l’équipe, s’effacer afin de les donner à Neymar. Cela n’a pas clôturé le débat parmi les observateurs, certains ne comprennent pas la logique sportive tant le Brésilien est considéré comme le meilleur au monde dans cet exercice, alors que celui-ci n’est pas l’une des principales forces du Français. Mais toujours est-il que les choses semblent être rentrées dans l’ordre après quelques remous.