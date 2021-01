Il n’a pas fallu longtemps à la presse espagnole/madrilène pour interpréter les déclarations de Kylian Mbappé à l’issue de la victoire contre Montpellier (4-0) sur son avenir. Le numéro 7 parisien expliquant qu’avec ses dirigeants il y avait des discussions. “J’ai toujours dit que j’étais heureux à Paris. Le PSG m’a donné des possibilités incroyables. Je suis reconnaissant à vie de ce que le club m’a donné. Après, je dois réfléchir à ce que je veux faire. Ce n’est pas juste signer pour signer. C’est vraiment s’inscrire dans un projet de longue durée, ça demande une réflexion. Ça avance.”

Une première déclaration sur son avenir qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Ce samedi, la presse madrilène – via AS – explique que le Real Madrid – qui est un rêve pour le numéro 7 parisien et réciproquement – perdrait du crédit aux yeux de Kylian Mbappé. En effet, les résultats difficiles actuellement du Real ainsi que l’interrogation sur l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc madrilène inquiéteraient l’international français. Le champion du monde voudrait avoir des garanties sportives, notamment sur la capacité à gagner des titres, pour envisager une arrivée au Real cet été. Le quotidien sportif madrilène indique que le PSG serait prêt à proposer 24 millions de salaire annuel au Bondynois pour le convaincre de rester. Mais AS fait savoir que ce n’est pas qu’une question d’argent pour Mbappé, qui accepterait de gagner moins en Espagne. Du côté du Real Madrid, on souhaite toujours faire venir l’ancien monégasque mais la crise économique complique ce possible transfert. AS qui conclut en indiquant que Kylian Mbappé attendrait une réponse rapide dans ce dossier. Un premier article qui va très certainement en amener beaucoup d’autres. L’avenir de Kylian Mbappé n’est pas près d’arrêter de faire parler dans la presse mondiale.