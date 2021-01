Après quatre matches sans but, Kylian Mbappé a réussi à débloquer son compteur but en 2021 avec un doublé dans la large victoire du PSG contre Montpellier ce soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. L’international français ne sait pas caché au moment d’évoquer sa disette au micro de Téléfoot la Chaîne. “La vérité ce que je n’étais pas bon. Normal que les gens s’interrogent. C’est normal, quand vous ne marquez pas alors que vous habituez les gens à marquer. Je connais mon pays. Il fallait juste que je travaille. Je n’étais pas en condition physique.”

Kylian Mbappé qui a ensuite répondu sur une question sur son avenir. “On discute avec le club, je suis en réflexion aussi. Je vais réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être. Je me sens bien ici. Je suis très heureux ici et je l’ai toujours été. Les supporters, le club m’ont toujours aidé. Et rien que pour ça, je serai toujours reconnaissant envers le club C’est vraiment une réflexion, pas une volonté de gagner du temps ou quelque chose dans le genre. Si je signe, c’est pour rester, c’est pour ça que ça amène une réflexion. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix.”