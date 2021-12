Le résumé des rumeurs mercato autour du PSG

Le PSG est chaque jour dans l’actualité. Ce vendredi, il a été placé directement et indirectement sur des dossiers mercato. Erling Haaland, Robert Lewandowski, Paul Pogba et Kylian Mbappé. Petit florilège de ce qu’il s’est dit sur les Rouge & Bleu.

Ce soir, AS a évoqué les pistes du PSG si jamais Kylian Mbappé devait le quitter l’été prochain. Et sans surprise, les dirigeants parisiens se pencheront sur une star. Dans cette optique, il viserait Robert Lewandowski, Erling Haaland et la nouvelle star du du football mondial, l’Allemand de Salzburg Karim Adeyemi (19 ans).

En ce qui concerne l’international norvégien, Mino Raiola – son agent – a fait un point sur son avenir en citant des clubs dans lesquels ils pourraient évoluer la saison prochaine. Il n’a pas nommé le PSG. « Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait, dévoile l’agent dans une interview accordée à Sport 1. Peut-être cet été, peut-être l’été d’après. Mais il y a de grandes chances qu’Erling parte cet été. Nous verrons. »

Mino Raiola qui a enfin parlé de l‘avenir de Paul Pogba – encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United – et annoncé dans le viseur du PSG. « Nous avons de nombreuses offres pour Pogba, dont une proposition de prolongation de contrat de Manchester United. Nous verrons ce qui est le mieux pour lui. »