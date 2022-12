La Pologne a vu la France stopper sa Coupe du Monde en huitièmes de finale de la Coupe du Monde (3-1). Une victoire signée Kylian Mbappé (2 buts, 1 passe décisive). Le sélectionneur polonais, Czeslaw Michniewicz, s’est montré très élogieux envers l’attaquant du PSG.

A seulement 23 ans, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du Monde. L’attaquant du PSG enchaîne les performances de très grande classe comme les records. Dès ses débuts en professionnel, on expliquait qu’il serait le joueur qui dominerait le football après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même s’ils jouent toujours, l’ancien monégasque peut être considéré comme le meilleur joueur du Monde et ce statut devrait le suivre pendant les 10 ou 15 prochaines années. Après la victoire de la France contre la Pologne (3-1), Czeslaw Michniewicz – le sélectionneur polonais – a encensé Kylian Mbappé.

« Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, Mbappé va prendre la relève »

« Je ne sais pas qui est le joueur du match mais je pense que c’est évident : Kylian Mbappé a marqué deux fois et réalise un très bon tournoi. En tant que sélectionneur, il n’y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, c’est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd’hui, souligne le sélectionneur dans des propos relayés par Le Parisien. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, Mbappé va prendre la relève.«

Didier Deschamps a aussi louangé son attaquant, le meilleur joueur du monde. « Je ne suis pas objectif, je suis Français et son entraîneur mais oui évidemment.. Il s’est préparé pour cette Coupe du monde, félicite le sélectionneur français pour RMC Sport. Même s’il n’a pas fait son meilleur match pendant une bonne heure, il a cette capacité, parce qu’on le surveille aussi de près, comme les joueurs hors norme, à pouvoir changer le cours d’un match à tout moment. »