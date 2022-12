La France s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant la Pologne (3-1). Encore une fois, les Bleus ont pu compter sur un grand Kylian Mbappé auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Muet depuis le début de la compétition, il est sorti du silence ce dimanche.

Kylian Mbappé est stratosphérique depuis le début de la Coupe du Monde. Buteur à cinq reprises, il a aussi délivré deux passes décisives. L’attaquant du PSG est impliqué sur sept des neufs buts des Bleus. Nommé pour la troisième fois homme du match, il a cette fois-ci répondu aux obligations de répondre aux questions des journalistes. Lors de sa prise de parole, dans des propos relayés par l’Equipe, il a expliqué s’être préparé pour cette compétition.

« C’est la compétition de mes rêves »

« C’est la compétition de mes rêves, j’ai bâti ma saison sur cette compétition, je me suis préparé physiquement, mentalement. Mais on est encore loin de l’objectif qu’on s’est fixé, que je me suis fixé, qui est de gagner, lance l’attaquant du PSG avant de revenir sur cette victoire contre la Pologne. « On est très content d’aller en quarts, ça n’a pas été un match facile, on a affronté une équipe difficile, mais on a réussi à marquer des buts à des moments clés. Je pense qu’on a eu assez de maîtrise par séquences même si parfois on a été en difficulté en première mi-temps. On est très content de continuer l’aventure. » Interrogé pour savoir s’il rêvait du Ballon d’Or avec le Mondial, Mbappé a répondu par la négative. « Pour être honnête non, le seul objectif, c’est de gagner le Mondial, c’est mon rêve, c’est mon seul rêve, c’est pour ça que je suis venu ici. Maintenant, si je le gagne (le Ballon d’Or) bien sûr que je serai heureux. »

🗣️ | Kylian Mbappé en conférence de presse : “J’ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour l’instant ça se passe bien” 🌟🇫🇷 pic.twitter.com/dtRQx9i8XO — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 4, 2022

En marge de la conférence de presse, l’attaquant du PSG a tenu à s’excuser auprès des journalistes pour son silence après ses titres de meilleur joueur après l’Australie et le Danemark. « Je voulais m’exprimer avant la première question. Je sais qu’il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas. Ce n’était rien de personnel. Je n’avais rien contre les journalistes, contre les gens. C’est juste que je sais que j’avais ce besoin de me concentrer sur ma compétition. Et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j’ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d’énergie dans d’autre chose. C’est pour cela que je ne souhaitait pas me présenter. J’ai appris que la Fédération allait avoir une amende. Je m’engage à la payer personnellement. Il ne faut pas que la Fédération paye une décision qui est personnelle. »

Le 3e trophée d’homme du match en 4 rencontres de Coupe du Monde… dans le sac 🏆🏆🏆👜🇫🇷 pic.twitter.com/hJRFm52c12 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 4, 2022