Le Sheikh Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani annonce un accord Messi/PSG

En plein tumulte d’une possible signature de Lionel Messi au PSG, cette nuit a été marquée par une intervention inattendue. Le Sheikh Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani, membre de la (nombreuse) famille royale du Qatar, président du club Al-Arabi, a posté sur son compte Twitter un photomontage de Lionel Messi avec le maillot du PSG avec ce commentaire : “Les négociations officiellement conclues. Annonce plus tard”. Un peu plus tard justement, il a voulu souligner qu’entre Sergio Ramos et Lionel Messi huit Champions League arrivaient “dans la capitale de la lumière”. Faut-il y voir une validation de l’opération ? Quoi qu’il en soit l’affaire semble avancer vite et bien.