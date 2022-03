La défaite du PSG face au Real Madrid au Stade Santiago Bernabeu a beaucoup fait parler ces derniers jours. À la demande des supporters et de certains suiveurs, de nombreux changements devraient arriver au sein du club de la capitale. Si des rumeurs se multiplient sur des potentielles arrivées dans les prochaines semaines, ils devraient aussi avoir des bouleversements au sein même de l’effectif… En commençant par certains cadres.

Indiqué plus tôt par RMC Sport, Angel Di Maria devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas prolonger le contrat de l’Argentin après 7 années de bons et loyaux services. Selon les informations du quotidien Le Parisien, El Fideo « n’a reçu aucun signe positif de la part du PSG et ne croit plus que les dirigeants puissent lui proposer une prolongation, même pour une saison. » Ce serait donc « l’heure des grands changements » à Paris. Le fait de lui lever son option d’une année supplémentaire est jugée comme « une erreur » par la direction sportive Rouge & Bleu. Comme pour Cavani, « l’heure est arrivée pour conclure sept saisons d’une belle aventure et de procéder à un renouvellement sur le front de l’attaque. » En cas de départ, le club de la capitale chercherait un remplaçant à Di Maria et celui-ci pourrait se nommer Ousmane Dembele. En effet « Leonardo suit ce dossier de longue date, et le PSG aurait les moyens financiers de l’enrôler en cas de départ de Di Maria », explique le quotidien francilien.