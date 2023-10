Le Stade Rennais s’incline avant la réception du PSG

Tout comme le PSG, le Stade Rennais s’est incliné en Coupe d’Europe avant le match de ce week-end face aux champions de France.

Après sa défaite à Newcastle mercredi soir (4-1), le PSG voudra rapidement se ressaisir avant la trêve internationale d’octobre. Et les joueurs de Luis Enrique se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 8e journée de Ligue 1. Et comme les Parisiens, les Bretons jouaient en Coupe d’Europe cette semaine. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, dans le cadre de la phase de groupes de Ligue Europa, les Rouge & Noir se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) ce jeudi.

Le PSG en difficulté au Roazhon Park ces dernières saisons

Mené au score après la demi-heure de jeu par un but d’Alexander Sørloth, les Rennais avaient la possibilité de revenir mais Martin Terrier, de retour à la compétition 10 mois après sa blessure au genou, a manqué un penalty dans les dernières minutes du match (90’+2). À l’instar du PSG, le Stade Rennais ne prépare pas au mieux la confrontation de ce week-end. Sixième de Ligue 1 juste derrière les Rouge & Bleu, l’équipe de Bruno Genesio comptabilise 2 victoires et 5 nuls en championnat et reste sur un succès dans le derby face au FC Nantes (3-1).

Les champions de France en titre devront se montrer méfiants sur un terrain difficile pour eux ces dernières saisons. Le dernier succès du PSG à Rennes remonte à 2018 (1-3). Pour rappel, la saison passée, le club de la capitale s’était incliné à deux reprises face aux Bretons (1-0 et 0-2). Après un décrassage jeudi, les joueurs de Luis Enrique sont au repos ce vendredi et retrouveront le Campus PSG samedi pour préparer cette rencontre face aux Rennais.

Le XI de Rennes face à Villarreal : Mandanda – G.Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (Le Fée, 73′), Santamaria (Matic, 73′) – Blas, D.Doué (Terrier, 81′), Salah (Gouiri, 64′) – Yildirim (Kalimuendo, 64′)

Les cinq derniers résultats du PSG à Rennes en Ligue 1