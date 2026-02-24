Lamine Yamal
Image : Getty Images

Joan Laporta assure que le PSG a proposé 250 millions d’euros pour Yamal

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Lamine Yamal brille avec le FC Barcelone. Lancé chez les pros très jeune, il a attisé les convoitises rapidement. Joan Laporta a expliqué avoir refusé 250 millions d’euros du PSG pour son prodige.

S’il n’a que 18 ans, Lamine Yamal est l’un des meilleurs joueurs du monde. Titulaire indiscutable au FC Barcelone et en sélection espagnole, le milieu offensif attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais le club blaugrana ne compte pas s’en séparer et compte bien le conserver durant toute sa carrière, et ce même si des clubs s’approchent et font des offres titanesques. 

Mercato : Le PSG ne rêverait pas de Lamine Yamal
canalsupporters.com

« Certaines personnes pensaient que nous étions fous »

L’été dernier, des rumeurs faisaient écho d’un intérêt du PSG pour Lamine Yamal. Le club de la capitale aurait voulu faire de l’international espagnol sa nouvelle tête d’affiche et aurait été prêt à offrir 250 millions d’euros au FC Barcelone pour s’attacher les services du prodige. Une offre qui avait été démentie du côté du PSG. Du côté du club catalan, on continue d’affirmer que cette offre a bien existé, comme l’a expliqué Joan Laporta, le président du FC Barcelone, dans une interview accordée à Jijantes. « Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait encore 17 ansCertaines personnes pensaient que nous étions fous. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Articles similaires

Yohan Cabaye

Yohan Cabaye maintenu à son poste de directeur du centre de formation du PSG

9 mars 2026
Enzo fernandez

LDC – Fernandez et Rosenior lancent le choc contre le PSG

9 mars 2026
Ligue des Champions Parc des Princes

Les supporters de Chelsea en nombre au Parc des Princes 

9 mars 2026
Minia avant chelsea

Talk CS – Comment le PSG peut battre Chelsea ?! Nos 3 clés du match !

9 mars 2026
Bouton retour en haut de la page